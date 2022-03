Gabon : le PDG fête ses 54 ans d'existence et le retour d'Ali Bongo

Le président Ali Bongo Ondimba a participé samedi au 54e anniversaire du Parti Démocratique Gabonais (PDG) au pouvoir, un de ses premiers rassemblements publics après sa longue convalescence due à un AVC. À ce meeting tenu a à Libreville, il parie sur une victoire de son parti aux élections de 2023.

"Cher camarades 2023, 2023 approche à grand pas, je serais là avec vous… Je serais là avec vous pour vous… La seule issue sera la victoire, une victoire, une victoire franche nette indiscutable, pour que le travail commencé soit achevé ".

Le président gabonais a remercié les militants du PDG, à l'Assemblée nationale et au Sénat, de l'avoir aidé à "surmonter une terrible épreuve", puis a lancé à la foule : "Je l'ai totalement et définitivement surmontée". "Je serai là avec vous en 2023, la seule issue sera la victoire franche, nette, indiscutable". Ce scrutin se déroulera en même temps que les législatives et les élections locales.

Expertise médicale

Le collectif de dix personnalités de la société civile et de l'opposition Appel à Agir avait réclamé en 2019, alors que Ali Bongo n'apparaissait encore jamais en direct en public, qu'il soit soumis à un examen médical pour juger de ses capacités physiques et cognitives à exercer la magistrature suprême, afin que la Cour constitutionnelle prononce, le cas échéant, la vacance du pouvoir. La Cour de cassation du Gabon a rejeté fin février cette requête estimant que le président Ali Bongo Ondimba était en capacité d'exercer son mandat à la suite d'un arrêt vasculaire cérébral.