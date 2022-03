Le Mali va enquêter sur la disparition de Mauritaniens sur son sol

Le Mali a annoncé mercredi, l’ouverture d’une enquête sur les allégations d’assassinat sur son territoire de plusieurs ressortissants mauritaniens.

Mardi, Nouakchott a accusé les forces armées maliennes d’actes criminels récurrents sur son sol visant sa population. Un élu mauritanien évoqué, parle d’au moins 15 morts dans la zone frontalière au sud d’Adel Bagarou, dans l’Est de la Mauritanie.

Pour Bamako, à ce stade la responsabilité des forces armées maliennes n’est pas encore établie.

En janvier, sept Mauritaniens avaient été tués dans le même secteur.

Pour tenter d’apaiser le climat entre deux pays, le chef de la junte malienne a échangé avec le président mauritanien. Le colonel Assimi Goïta, a décidé d'envoyer une mission de haut niveau à Nouakchott dans les plus brefs délais. Cette situation intervient alors que Nouakchott et Bamako tentent de renforcer leurs liens.

Le Mali est pris dans la tourmente sécuritaire depuis 2012. En plus des agissements des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique et des violences intercommunautaires, l'armée est régulièrement accusée d'exactions.