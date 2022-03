Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi en visite en Arabie Saoudite

Alors que son avion se pose à l’aéroport de Riyad, le président égyptien Abdel Fattah al Sisi est attendu sur le tarmac par le prince héritier saoudien Mohamed Bin Salmane.

Au cœur de cette visite, la coopération économique entre les deux pays qui entretiennent de bonnes relations diplomatiques. L’Arabie Saoudite est le deuxième plus grand investisseur étranger en Égypte, et l’Egypte est le deuxième pays auquel le Royaume a accordé un permis d’investissement en 2020.

Une visite diplomatique scrutée avec attention par les pays occidentaux alors que se poursuit l’offensive russe en Ukraine.

L’Egypte et l’Arabie Saoudite qui tentent de rester neutre dans cette affaire entretiennent de bonnes relations avec les Etats-Unis, mais aussi avec la Russie, grand fournisseur de blé, mais aussi d’armes.

Les répercussions du conflit russo-ukrainien sur les marchés mondiaux seront donc aussi naturellement au centre des discussions.

Tout comme pourrait l’être le barrage construit par l’Ethiopie sur le Nil et qui inquiète l’Egypte et le Soudan depuis plusieurs années. Le Caire craint en effet pour son approvisionnement en eau et cherche des alliés diplomatiques pour influencer l’Ethiopie.