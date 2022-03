Le Cap-Vert signe un nouveau plan de coopération avec le Portugal

Le Cap-Vert et le Portugal ont signé mardi un nouveau plan de coopération jusqu'en 2026 à l'occasion du sixième sommet entre les deux pays à Praia. Ce nouveau programme de plus 95 millions de dollars s'articule autour de six axes thématiques, entre autres : Éducation, Économie, Sécurité et Défense. Les deux pays veulent à travers ces accords donner un coup d'accélérateur à leur coopération qui avait pris un coup de froid pendant cette période de pandémie de Covid-19.

Ce sont les investissements de ce type qui permettent aux pays de se développer. L'éducation est, bien sûr, un moteur pour tout.Les femmes et les hommes peuvent tout transformer a souligné, Ulisses Correia e Silva, le Premier ministre cap-verdien.

Les membres des deux gouvernements ont également signé un protocole de partenariat pour la mise en œuvre du programme de coopération technico-policière et de protection civile. Un protocole de coopération sur la mise en œuvre du réseau des bibliothèques scolaires et du plan national d'éducation.

Le sommet qui s'est tenu aujourd'hui était le sixième depuis la signature du Traité d'amitié et de coopération en 2010 et, selon la déclaration conjointe, « il a permis de vérifier, une fois de plus, le partenariat stratégique privilégié qui unit les deux pays et qui est reflétée dans l'excellence des relations politiques et de la coopération conjointe pour le développement dans les domaines les plus divers », ainsi que « dans une coordination exemplaire, dans le cadre de la coopération multilatérale, du consensus sur les sujets les plus divers de l'actualité internationale » relate la presse locale noticiasminuto.