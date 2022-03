Guerre en Ukraine : 11 étudiants tanzaniens trouvent refuge en Russie

Un petit groupe d'étudiants tanzaniens a quitté en urgence l'Université de médecine de Soumy en Ukraine pour se réfugier dans la ville russe de Koursk.

Le recteur de l'Université d'État de médecine de Koursk est venu les accueillir en personne. Il faut dire que les derniers jours ont été difficiles pour le petit groupe d'étudiants tanzaniens qui a fui le guerre en Ukraine. Ils ont du quitter en urgence la ville de Soumy pour rejoindre 50 km plus loin, de l'autre côté de la frontière russe, la ville de Koursk.

"Le voyage a été difficile" raconte Godfrey Fidolin Mhillu. "\_On a fait une partie du trajet en voiture et on a beaucoup marché."_

Les onze d'étudiants tanzaniens ont pu traverser la frontière tout près de Soudja avant d'être pris en charge par les responsables de l'Université d'État de médecine de Koursk.

L'ambassadeur tanzanien attendu

"Ils sont arrivés pendant la nuit" explique le recteur de l'université russe, Viktor Lazarneko. " Nous les avons accueillis et emmenés dans un dortoir de notre université. Ils ont pu se laver, changer de vêtements, se restaurer et dormir avant de passer un examen médical approfondi."

Le petit groupe d'étudiants en médecine ne devrait pas s'attarder en Russie. L''ambassadeur tanzanien est en route pour Koursk afin d'organiser leur rapatriement au pays.