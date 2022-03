Covid-19 : la barre des 6 millions de victimes bientôt atteinte

La barre des 6 millions de victimes du Covid-19 devrait être franchie ce lundi. C'est ce qu'indique le dernier rapport de l'université américaine Johns Hopkins, rappelant que la pandémie continue de toucher la population mondiale malgré la reprise des voyages, le réouverture des bureaux et l'annonce dans certains pays du retrait des masques.

L'Afrique du Sud figure parmi les pays afriains les plus durement touchés avec près de 100 000 victimes. De nombreuses familles ont été endeuillées par la pandémie. Triste exemple : celui de Thoko Dube qui a perdu sa fille et son gendre à quelques jours d'intervalle.

"La famille fait face" explique-t-elle. "Ce malheur a touché de nombreuses familles. Notre crainte est que d'autres membres de notre famille soient contaminés. Heureusement, tout le monde est en bonne santé pour le moment. Nous prenons désormais toutes les précautions."

Afrique du Sud : la moité de la population adulte vaccinée

En Afrique du Sud, 3,5 millions de personnes ont été infectées par le virus poussant, au fil des mois et des drames, certains sceptiques à revoir leur position. Omar Hoosen était opposé à la vaccination jusqu'au récent décès de son frère. Il est venu faire sa première dose en espérant retrouver une vie normale.

"Les gens se lâchent un peu plus" dit-il. "On voit désormais certaines personnes se promener sans masque dans la rue. Peut-être d'ailleurs que le gouvernement va finir par annoncer la fin du port du masque. Les gens qui sont vaccinés se demandent d'ailleurs pourquoi ils devraient continuer à porter le masque. Les gens veulent retrouver une vie normale, la vie qu'ils avaient avant la pandémie. C'est pour ça aussi que je suis venu me faire vacciner."

En Afrique du sud, 31 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 ont été administrées selon les chiffres officiels du gouvernement. Désormais près de 50 % de la population adulte serait entièrement vaccinée.