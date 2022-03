Mondial 2022 : Osimhen avec le Nigéria, Iwobi écarté

Les Super Eagles ont dévoilé la liste de joueurs retenus pour pour affronter le Ghana en barrages de la Coupe du monde 2022 les 25 et 29 mars prochains.

Absent de dernière minute à la CAN, la star offensive Victor Osimhen fait son retour. Augustine Eguavoen, maintenu sélectionneur malgré l’élimination en 8es de finale de la CAN contre la Tunisie (0-1), s'appuiera sur le Napolitain mais aussi sur Odion Ighalo, champion d'Asie avec Al Hilal, lui aussi revenu de blessure, et Emmanuel Dennis, bloqué par Watord.

Première convocation pour deux ailiers prometteurs : l'ex-international espoirs anglais Ademola Lookman, titulaire en Premier League avec Leicester, et Akinkunmi Amoo, révélation du championnat danois avec Copenhague.

Les principaux absents sont le prolifique Paul Onuachu, placé sur liste d'attente, et surtout Alex Iwobi. Alors qu'il vient de retrouver une place de titulaire à Everton, l'ailier aux 50 sélections paie une CAN transparente.