CAN 2021 : la Tunisie bat le Nigeria et passe en quarts

La Tunisie passe en quarts de finale. Lors du match de dimanche, le Nigeria a été battu 1 - 0, avec le but du tunisien Youssef Msakni. Après des débuts mitigés en phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations, les Aigles de Carthage ont réussi à étouffer le talent offensif de leur adversaire, malgré l'isolement de leur entraîneur, positif au Covid-19.

"On savait que ce ne serait pas un match facile", explique Jalan Kadri, entraîneur adjoint de l'équipe. "On a affronté des adversaires qui ont des capacités de haut niveau, individuellement et collectivement. Notre difficulté d'aujourd'hui était de trouver un moyen d'arrêter les forces du Nigeria, sans changer notre philosophie et en s'assurant que nous gardons toujours nos capacités. On a pu montrer aujourd'hui que tactiquement, on est l'une des meilleures équipes."

Fin de compétition pour les Nigérians, malgré une tentative des joueurs de revenir dans le match après le carton rouge d'Alex Iwobi, sept minutes après son entrée en jeu.

"Je ne peux pas vraiment blâmer les joueurs, parce qu'ils ont tout donné, ils se sont battus pour cela et ça n'a pas marché", commente Augustine Eguavoen, l'entraîneur de l'équipe du Nigeria.

"Avec une petite erreur de l'un de nos meilleurs joueurs, le timing n'était pas bon. Ils ont profité de la seule chance qu'ils ont eue. Mais ce qui dommage, c'est que nous avons eu des occasions de nous démarquer, maison à pas réussi a garder l'avantage. Sinon, je félicite la Tunisie. J'ai dit aux joueurs de ne pas baisser les bras parce qu'ils ont tout donné, de regarder devant eux et de voir comment qualifier le Nigeria pour la Coupe du monde".

Désormais en quarts de finale, la Tunisie affrontera le Burkina Faso en fin de semaine, qui s'est qualifié après avoir battu le Gabon aux tirs au but dimanche à Limbe au Cameroun.