Burkina Faso : manifestation contre le groupe Bolloré à Ouagadougou

Les Burkinabés ont répondu à l'appel du consortium Burkina 2050. Jeudi, des manifestants sont descendus dans la rue pour demander l’annulation de la gestion par le groupe Bolloré du chemin de fer Abidjan-Kaya-Tambao.

La semaine dernière, le consortium animait une conférence de presse pour dénoncer les manquements de l’accord-cadre de négociation pour la réhabilitation, la construction et l’exploitation du chemin de fer, signé entre le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Groupe Bolloré.

Cet accord révisé est en vigueur depuis le 31 décembre 2018, comme l'a expliqué le Dr Nestorine Sangaré, ancienne ministre de la Promotion de la Femme et du Genre, coordonnatrice du consortium Burkina 2050 dans le site d'information lefaso.net, le groupe Bolloré avait annoncé le lancement des travaux à Ouagadougou le 16 avril 2019. Toutefois, ce lancement a été annulé. Pour la coordonnatrice qui a lancé l'appel à manifester, Bolloré aurait retardé l'opération, car il aurait eu vent du démarrage des travaux du chemin de fer Tema-Ouaga qui pourrait impacter la rentabilité de son investissement. Le Dr Nestorine Sangaré affirme que Bolloré planifie de vendre tous ses actifs dans le secteur ferroviaire sur le continent, y compris SITARAIL (société internationale de transport africain par rail).

"Il ne peut pas vendre, le patrimoine nous appartient. Céder les droits de gestion de SITARAIL, sans l'avis de nos autorités, c'est se foutre de tout un peuple" a déclaré le Dr Nestorine Sangaré lors de la manifestation, en ajoutant, "une entreprise familiale ne peut pas venir affamer tout un peuple, nous voulons nos rails, notre chemin der. Ce sont nos arrière-grands-parents qui sont morts pour le construire, ce n'est pas un fils de colons qui va venir le détruire. Nous voulons notre chemin de fer pour le confier à qui veut bien gérer dans un partenariat gagnant-gagnant."

À l'occasion du 9e sommet du Traité d’amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d’Ivoire en juillet 2021, un délai jusqu’au mois de septembre pour démarrer les travaux a été donné à SITARAIL, filiale du groupe Bolloré. À ce jour ce délai n’a toujours pas respecté. Une pétition a été créée pour annuler la convention de concession révisée conclu entre SITARAIL et l'Etat Burkinabé.