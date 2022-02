Madagascar : plus de 37 000 personnes déplacées par le cyclone Emnati

Madagascar encore frappée par un cyclone. C'est la 4e fois que le pays subit une tempête tropicale en un mois. Des vents du cyclone Emnati allant à près de 100 km/h ont touché la côte orientale, selon Météo France. De fortes pluies et des inondations généralisées dans les zones Sud et Sud-est sont à prévoir d'ici la fin du passage du cyclone prévu le 2 mars, a déclaré Météo Madagascar.

"Pendant le cyclone, nous avons eu très peur et mes filles sont venues me voir en criant et en pleurant", raconte Tsabine Eline. "Puis le toit de l'abri où nous étions est tombé et il a commencé à pleuvoir dans la maison. On a passé toute la nuit sous la pluie et mes enfants pleuraient. Le matin, elles étaient malades d'avoir été trempées toute la nuit".

"Nous essayons de sauver des vies grâce à l'aide d'urgence et en fournissant la nourriture essentielle dont ils ont besoin pour traverser cette période", explique Brian Lander, directeur adjoint des opérations d'urgence du Programme Alimentaire Mondial (PMA). "Malgré ça, nous devons penser à la façon dont ils vont devoir s'adapter à cette nouvelle réalité."

Selon les Nations unies, il s'agit de la pire catastrophe depuis 40 ans, directement causé par le changement climatique.