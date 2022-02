Le Sénégal et la Turquie engagés à booster leurs échanges

Le Sénégal et la Turquie promettent d’entretenir leurs relations vieilles de plusieurs années. C’est dans ce cadre que s’est inscrit la visite du président turc à Dakar.

Agriculture, environnement énergie et autres, les axes de coopération Ankara et Dakar ont moult axes à explorer. Et les échanges commerciaux ont dépassé déjà le demi-milliard de dollars selon les chiffres officiels.

L’année dernière, ils ont connu une hausse de plus de 40 %. Et les deux parties rêvent plus grand.

" Je suis satisfait des relations politiques et des coopérations économiques entre la Turquie et le Sénégal. Ce sont des relations anciennes avec un cadre juridique solide et diversifié qui touchent des domaines aussi variés que les consultations politiques, les infrastructures, l’énergie ; l’agriculture, l’éducation, l’eau, le transport, l’environnement, l’industrie, le commerce, la culture et la défense.", a déclaré le président Macky Sall, le président sénégalais.

Recep Tayyip Erdogan sort les chiffres. " Malgré l'épidémie, le volume de nos échanges bilatéraux en 2021 a augmenté de 42 % par rapport à l'année précédente et a dépassé 540 millions de dollars.notre objectif est que ce chiffre atteigne 1 milliard de dollars.’’, explique le président turc.

La Turquie poursuit sa percée en Afrique, avant le Sénégal, Recep Tayyip Erdogan était en République démocratique du Congo.