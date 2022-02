La Libye célèbre le 11ème anniversaire de sa révolution

Dans la capitale libyenne, des centaines de personnes se sont rassemblées pour célébrer le 11e anniversaire de la Révolution. Des concerts et feux d'artifices sont prévus sur la Place des Martyrs de Tripoli, où les habitants espèrent un avenir politique meilleur.

"Je félicite tout le peuple libyen en général, de toutes les villes et villages, à l'occasion de l'anniversaire du 17 février, si Dieu le veut, la Libye sera meilleure, plus grande, plus belle et plus merveilleuse", déclare Khaled Abdullah. "Nous demandons à Dieu une année pleine de bonheur et d'amusement, afin que les gens soient à l'aise, et que le pays soit basé sur la fraternité et l'honnêteté", ajoute Qassem Nasser.

En ce joyeux anniversaire de la Révolution, nous renouvelons notre engagement pour un avenir prometteur qui réalise le changement souhaité, garantit une vie meilleure pour nos générations futures sans oublier les sacrifices de nos martyrs pour la liberté et la justice.

Mais cette commémoration intervient dans un contexte politique tendu. Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, le pays reste divisé.

"J'espère que nous arriverons à la rédaction de la constitution, et à l'obtention d'un nouveau Parlement, avec de nouveaux visages et des visages jeunes", détaille Amr Swayeh. "Nous en avons assez de tous ces vieux, ils sont la cause de notre destruction. Nous voulons de nouveaux visages, lucides et éduqués, des Libyens d'ici ou de la diaspora, dont les préoccupations concernent le bien-être du pays."

Il y a quelques jours, l'ancien ministre de l'Intérieur Fathi Bachagha a été désigné à la tête d'un nouveau gouvernement provisoire. Cette nomination survient seulement quelques semaines après le report indéterminé des élections nationales de décembre 2021.