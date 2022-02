Maroc : le port de Tanger Med est en pleine croissance

Le port de Tanger Med, situé sur la côte nord du Maroc, dans le bassin méditerranéen, est l'une des plus grandes réussites économiques récentes de l'Afrique. Les travaux ont commencé en 2002 et, cinq ans après son ouverture, il est devenu le port le plus fréquenté d'Afrique.

"Le port a traité 65 millions de tonnes de marchandises en 2019, a bondi à 75 millions de tonnes en 2020 et 101 millions de tonnes en 2021. C'est une croissance fulgurante sur une période aussi courte" explique Hassan Abkari, directeur général adjoint du port Tanger Med.

En janvier 2021 un troisième terminal à conteneurs du port Tanger Med a été inauguré, démultipliant ses activités, ce qui a fortement impacté l'économie du Maroc. Cette année, le Royaume devrait afficher une croissance économique de 3,2 %, selon le rapport 2022, de Business Insider Africa.

"Tanger Med est très connecté à l'Afrique, qui représente aujourd'hui 35 % du total du trafic de conteneurs traité par le port. Aujourd'hui, une quarantaine de ports africains sont connectés à Tanger Med, dans lequel, transite une partie importante du commerce africain avec le reste du monde" ajoute-il.

Tanger Med poursuit son expansion dans le détroit. Un investissement de 400 millions de dollars dans le terminal 4 de Tanger Med 2 est prévu selon les responsables, il permettrait à terme de faire passer sa capacité de 2 millions à 5 millions d’EVP.