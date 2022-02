Dans "Bel-Air", Jabari Banks incarne le rôle de Will Smith

Les premiers épisodes de Bel-Air, la nouvelle série dramatique, de Morgan Cooper sont disponibles depuis quelques jours. Dans cette adaptation de la célèbre série des années 90 du "Prince de Bel Air", le réalisateur a voulu transposer le scénario dans le contexte actuel.

"Si vous enlevez la piste des rire de la sitcom et que vous regardez vraiment les scénarios d'un point de vue plus large, l'histoire se prête vraiment au drame", explique le réalisateur Morgan Cooper. "En abordant l'histoire sous l'angle de jeunes hommes noirs de l'ouest de Philadelphie, qui, après une bagarre sont obligés de déménager à l'autre bout du pays, on peut imaginer à quoi cela ressemble dans le contexte actuel."

"Et c'est ce que je voulais faire, explorer l'idée de prendre ces personnages emblématiques que nous connaissons et aimons tous, ainsi que leur esprit. J'ai voulu les transposer dans la réalité et dire : "A quoi ça ressemble quand on enlève les strates ?", continue-t-il. "On va plus en profondeur avec ces thèmes et je pense que cela se prête vraiment à des moments dramatiques très intéressants qui sont ancrés dans des situations plus que réalistes."

Trouver la bonne personne pour incarner le rôle de Will Smith n'a pas été chose facile. Parmi les centaines de candidatures, le réalisateur a choisi Jabari Banks. Et le parallèle entre le parcours des acteur semble parfait pour Hollywood. Tous deux sont également musiciens et originaires de l'ouest de Philadelphie.

"Je prends les choses comme elles viennent jour après jour", détaille l'acteur Jabari Banks, qui interprète le rôle de Will Smith. "C'est tout ce que je peux faire... Parce que c'est facile d'être dépassé par tout ce qui se passe, mais je suis à la fois tellement reconnaissant d'être dans cette situation."

Produite par Westbrook, la société de production de Will Smith, la série a sorti ses trois premiers épisodes sur la plateforme américaine de streaming Peacock. Un nouvel épisode devrait sortir jeudi.