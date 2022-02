Kenya : l'avocat Paul Gicheru plaide non coupable devant la CPI

L’avocat kényan Paul Gicheru a été jugé mardi par la cour pénale internationale.

Il est accusé d’avoir soudoyé et intimidé des témoins et rendu ainsi impossible la poursuite des allégations de la CPI contre le vice-président kényan William Ruto.

L’accusé nie ces allégations : _"Madame la Présidente, pour le procès-verbal, je plaide non coupable" s'est exprimé Paul Gicheru, l'avocat kenyan accusé en procès à la Cour pénale internationale (CPI).

"Votre honneur, l'enquête et les poursuites contre William Samoei Ruto et Joshua Arap Sang ont été assaillies dès le départ par des problèmes d'interférence et d'intimidation des témoins qui se sont poursuivis jusqu'au procès et tout au long de celui-ci. Les preuves recueillies au cours de l'enquête montreront que les accusés ont géré et coordonné un plan visant à identifier, localiser et influencer de manière corrompue les témoins réels et potentiels de l'accusation. Cela a été fait par une combinaison de corruption et d'intimidation. Les actions de l'accusé et de ses associés ont directement conduit au retrait et à la rétractation de pas moins de quatre témoins à charge essentiels dans l'affaire Ruto et Sang." a déclaréJames Steward, procureur en chef adjoint de la CPI.

Paul Gicheru aurait versé des pots-de-vin allant jusqu’à un million de shillings kényans soit 9 200 dollars selon les procureurs.

Il aurait également menacé la sécurité de témoins de la cour pénale internationale dont un avec une arme.