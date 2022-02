L'Afrique australe se prépare à d'autres puissants cyclones

Alors même que les nations d'Afrique australe évaluent les dégâts causés au début du mois par le cyclone Batsirai, une nouvelle tempête tropicale approche.

La tempête tropicale Dumako devrait frapper la côte nord-est de Madagascar mardi soir, selon le centre régional de météorologie des Nations Unies à la Réunion. Dumako, la quatrième tempête de l'année, devrait toucher terre dans le nord-est de Madagascar et les régions de Sava, Analanjirofo et Toamasina sont en alerte.

Selon l'Organisation météorologique des Nations unies, huit à 12 autres cyclones pourraient frapper l'Afrique australe et les îles voisines de l'océan Indien avant la fin de la saison cyclonique en mai, ce qui s'inscrit dans le cadre de l'augmentation, ces dernières années, du nombre de tempêtes tropicales extrêmes dans l'hémisphère Sud.

L'Afrique australe a été avertie de se préparer à "davantage de cyclones tropicaux à fort impact, d'inondations côtières et de précipitations intenses liées au changement climatique" par l'organisation météorologique après que le cyclone Idai a causé des destructions massives et des centaines de morts au Mozambique et dans les pays voisins en 2019.

Décompte des morts

Madagascar décompte encore le bilan de Batsirai, qui a fait 121 morts en février, selon les chiffres officiels, et a détruit de nombreux bâtiments et routes. Quelques semaines auparavant, en janvier, la tempête tropicale Ana a fait 58 morts et déplacé 130 000 personnes à Madagascar, causant d'autres destructions au Mozambique et au Malawi.

"Ces dernières années, nous avons constaté un réchauffement accru des océans. Cette modification des schémas climatiques dans l'océan Indien entraîne normalement une augmentation des cyclones dans la partie sud-ouest", explique Evans Mukolwe, un expert météorologique africain qui est consultant pour l'autorité intergouvernementale des Nations unies chargée des prévisions climatiques.

"Le changement climatique a de graves répercussions sur l'Afrique", déclare Evans Mukolwe. Ilse fait l'écho des alertes lancées à la fin de l'année dernière par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations unies, qui a mis en garde contre les dangers liés au climat pour les îles et les pays côtiers d'Afrique.

Puissants cyclones

Madagascar devrait être confrontée à de fréquentes périodes arides et de sécheresse, tout en étant frappée par de puissants cyclones tropicaux. Ce schéma paradoxal de sécheresses et de cyclones est exactement ce que l'île de l'océan Indien a subi jusqu'à présent cette année.

Les tempêtes tropicales ont frappé l'est de la Grande Ile et la capitale Antananarivo alors même que la partie sud-est de l'île connaissait sa pire sécheresse depuis 40 ans, selon le Programme alimentaire mondial (PAM). L'agence a lancé un appel à l'aide alimentaire d'urgence pour plus de 1,1 million de personnes dans le sud de Madagascar, dans les régions d'Anosy et d'Androy.

Les îles et les villes côtières d'Afrique risquent de subir des conditions météorologiques plus extrêmes dans les années à venir, selon le groupe d'experts intergouvernemental des Nations unies sur l'évolution du climat. Un peu plus de 50 grandes villes africaines sont exposées à des menaces climatiques graves liées à l'élévation du niveau de la mer et des températures de l'air, a averti le panel dans un rapport.

"L'élévation du niveau de la mer, associée aux ondes de tempête et aux vagues, exacerbera les inondations côtières et le potentiel d'intrusion accrue d'eau salée dans les aquifères", indique le rapport. La surface de l'océan Indien s'est réchauffée plus rapidement que la moyenne mondiale, ce qui devrait entraîner une multiplication des cyclones et des sécheresses.

Selon le rapport, les zones côtières de l'Afrique devraient connaître une élévation continue du niveau de la mer au cours de ce siècle, ce qui entraînera de graves inondations côtières, des vagues de chaleur marines, une acidification des océans et une réduction des niveaux d'oxygène.

Pour contrer les changements dangereux posés par les événements extrêmes, la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique a appelé à une planification intelligente du climat dans tous les secteurs économiques.

"Des investissements soutenus dans la réduction des risques de catastrophe, l'énergie, les systèmes d'approvisionnement en eau, les infrastructures et les écosystèmes naturels résilients sont nécessaires pour amortir la croissance socio-économique de l'Afrique, accélérer la réduction de la pauvreté et atteindre un programme d'industrialisation intelligente et neutre sur le plan climatique", avance Jean-Paul Adam, directeur du changement climatique à l'agence des Nations unies.