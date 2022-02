Éthiopie : l'UE "prudemment optimiste" sur la levée de l'État d'urgence

L'Union européenne affirme son optimisme sur un apaisement prochain de la situation en Ethiopie. Selon, Annette Weber, représentante spéciale de l'UE pour la Corne de l'Afrique, le parlement éthiopien pourrait lever prochainement l'état d'urgence instauré dans le pays depuis novembre dernier.

_ "J'ai parlé au médiateur de l'Union africaine ce matin, ainsi qu'à l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo qui est en tournée en Éthiopie et vient de revenir d'Afar. Il est prudemment optimiste. Il dit que toutes les parties comprennent que la prochaine étape doit être la paix, qu'elles doivent demander la fin des hostilités et qu'elles doivent s'efforcer d'obtenir un cessez-le-feu."_ a déclaré Annette Weber.

Cette dernière a annoncé également avoir pu s'entretenir jeudi avec le chef du gouvernement éthiopien, Abiy Ahmed. "Parler avec le Premier ministre m'a conforté dans ce que nous avons vu au cours des deux dernières semaines, c'est à dire les changements avec la libération de prisonniers politiques, l'arrêt de l'avancée des Force de défense nationale éthiopienne vers le Tigré, la libération des prisonniers dans les camps, principalement des Tigréens. Je pense qu'il y a une volonté de se diriger vers la paix, il m'en a parlé."

Dans la liste des groupes terroristes

Dans ce rapprochement entre les deux camps, Annette Weber reconnait que les négociations sont rendues complexes par la présence dans la liste des groupes terroristes du Front populaire de libération du Tigré (TPLF) et de l'Armée de libération de l'Oromia.

"En ce qui concerne leur assimilation au terrorisme et le retrait de cette liste, il y a des discussions en ce moment pour trouver une issue. Cela passera bien sûr par le parlement et un engagement du TPLF vers la paix et un cessez-le-feu."

La guerre en Éthiopie sévit depuis novembre 2020. Elle a déjà fait des dizaines de milliers de victimes et des millions de personnes ont été déplacées.