Libye : le Parlement désigne un second Premier ministre

La Libye achève sa journée de jeudi avec deux Premiers ministres.

Le Parlement a désigné l’influent ex-ministre de l’Intérieur Fathi Bachagha pour remplacer Abdelhamid Dbeibah à la tête du gouvernement intérimaire. Or ce dernier a fait savoir qu'il ne céderait le pouvoir qu'à un gouvernement sorti des urnes.

"Après que M. Fathi Bashagha (président de la Chambre) a obtenu les recommandations requises du Haut Conseil d'État, et que le candidat Khaled Al-Baibas n'a pu obtenir les recommandations requises du Haut Conseil d'État, la Chambre des représentants a voté pour accorder la confiance à M. Fathi Bashagha, en tant que chef du prochain gouvernement, avec le consentement unanime des représentants présents à la session d'aujourd'hui." a déclaré Abdullah Bliheg, porte-parole de la Chambre des représentants libyenne.

Avec ce vote, le Parlement qui siège a Tobrouk à l’est du pays, a semblerait-il effectuer un coup de force institutionnel contre le camp de Tripoli.

Une situation qui pourrait raviver les tensions déjà persistantes entre les principales régions et exacerber les luttes de pouvoir en Libye déjà minée par les crises depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011.

" Qu'ils continuent [le gouvernement] sans rien changer, et essayent de trouver un accord pour accélérer la rédaction de la constitution et procéder aux élections. Ils devraient se concentrer sur ces questions. " a expliquéMohammad Najib Omar, habitant de Tripoli.

" Ce qui est important, c'est l'objectif derrière le changement de gouvernement, est-ce que cela résout les problèmes que la feuille de route n'a pas réussi à résoudre ? Ou sommes-nous en train de répéter la même expérience ? Une nouvelle feuille de route sans programme clair, sans objectifs, et qui n'offre pas de solutions aux problèmes que l'accord de Genève n'a pas réussi à résoudre." a interrogéHamza al-Ghedeiwi, membre du parti de l'Alliance des forces nationales.

Après des années de conflits armés et de divisions, le gouvernement Dbeibah a été mis sur pied il y a un an, sous l'égide de l'ONU, pour mener la transition jusqu'aux élections présidentielle et législatives, qui étaient prévues en décembre avant d'être reportées sine die.

Dans la nuit de mercredi à jeudi déjà, des tirs qui n'ont pas fait de victime ont visé le convoi de M. Dbeibah à Tripoli, selon le ministère de l'Intérieur, qui a annoncé l'ouverture d'une enquête.

Jeudi, le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric a indiqué que l'organisation continuait de soutenir Abdelhamid Dbeibah comme premier ministre intérimaire de la Libye.