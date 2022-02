CAN 2021 : les Lions de la Teranga décrochent leur étoile

Les Sénégalais attendent le retour au bercail des lions de la teranga sacrés champions d’Afrique, après leur victoire face aux pharaons d’Egypte dimanche au Cameroun. Une génération qui vient d’offrir au pays, son premier titre continental.

Difficile donc pour ces lions de la teranga de contenir leur émotion. Ils le savent, ils sont entrés dans l’histoire. Au Cameroun, dimanche, la bande à Sadio Mané a mis fin à ce qu’il serait convenu d’appeler, la ''malédiction de la finale'' qui hantait le football sénégalais. Les nouveaux champions d’Afrique peinent à revenir sur terre.

"C'est le plus beau jour de ma vie, je pense que c'est le trophée le plus important de ma vie. Aujourd'hui, je continue à vivre un rêve, je n'arrive même pas à le croire. L'attente a été longue, mais finalement, on l'a fait, on est tous heureux et fiers de gagner ce trophée.", a déclaré Sadio Mané, l’attaquant sénégalais.

Gagner ce trophée devenait une obsession pour le pays au fil des éditions. " On court derrière ce trophée depuis des années et des années, aujourd'hui, c'est une belle récompense. On voit le mélange des anciens et des jeunes, tous ceux qui ont couru après ce trophée, c'est une fierté pour tout le monde, pour tout le pays. ", a expliqué Edouard Mendy, le gardien des lions de la teranga.

Une victoire obtenue à l’issue des tirs au but, face aux redoutables pharaons d’Egypte.

‘’ Ce fut long, ce fut difficile, par moment compliqué, mais on n'a jamais abandonné. Ce fut un match difficile, on a eu notre temps fort au début, on a eu ce penalty qu’on a manqué, on a eu d’autres opportunités. Ensuite, le match s'est équilibré, mais les garçons n’ont jamais abandonné.'', reconnait Aliou Cissé, l’entraîneur sénégalais.

Les lions sont attendus à Dakar ce lundi, décrété jour férié, chômé et payé par le président sénégalais pour mieux célébrer cette '' brillante'' victoire.