Afrique du Sud : des frères jumeaux condamnés pour terrorisme

Un tribunal sud-africain a condamné et emprisonné lundi des frères jumeaux pour terrorisme en raison de projets d'attaque de l'ambassade des États-Unis à Pretoria et d'adhésion au groupe État islamique, ont rapporté les médias locaux.

Tony-Lee Thulsie et Brandon-Lee Thulsie, tous deux âgés de 28 ans, ont été arrêtés en Afrique du Sud en juillet 2016 et sont en détention depuis. Les frères sud-africains ont plaidé coupable plus tôt lundi dans le cadre d'une négociation de plaidoyer avec l'accusation, selon les médias locaux.

Quelques heures plus tard, la Haute Cour de Johannesburg a infligé à Tony-Lee une peine de 11 ans de prison, tandis que son frère Brandon-Lee a été condamné à huit ans. Tous deux ont plaidé coupable d'avoir projeté de se rendre en Syrie pour rejoindre l'EI, selon les médias. Tony-Lee a également admis avoir planifié une attaque terroriste en Afrique du Sud, ont-ils ajouté.

Les procureurs ont déclaré que des attaques avaient également été planifiées contre des diplomates américains, britanniques, russes ou français à Pretoria, ainsi que contre des institutions juives. Les États-Unis ont ajouté le couple à leur liste noire du terrorisme en 2017.

Les arrestations des deux frères en 2016 ont été les premières en Afrique du Sud liées à une appartenance présumée à l'EI. L'Afrique du Sud a jusqu'à présent été épargnée par les attaques djihadistes qui ont frappé plusieurs autres pays du continent, notamment son voisin oriental, le Mozambique.