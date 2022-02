Maroc : une course contre la montre pour sauver Rayan

Engagés dans une course contre la montre de plus en plus pressante, les secouristes marocains ont oeuvré toute la nuit de vendredi à samedi pour tenter de sauver le petit Rayan, un enfant de cinq ans tombé dans un puits profond il y a cinq jours.

Les deux derniers mètres pour atteindre le garçonnet au fond du trou de 32 mètres sont les plus difficiles en raison des risques d'éboulement. Pour l'heure aucune information n'a filtré sur le sort du petit Rayan, mais plus les heures avancent, plus le doute s'installe sur les chances de le retrouver vivant.

Des milliers de sympathisants sont accourus ces derniers jours, certains de loin, en signe de solidarité, et campent sur place malgré le froid glacial de cette zone montagneuse du Rif, à près de 700 mètres d'altitude.

Le petit Rayan a chuté accidentellement mardi après-midi dans un puits asséché de 32 mètres, étroit et difficile d'accès, creusé près de la résidence familiale dans le village d'Ighrane, dans la province de Chefchaouen.

Une équipe se tient prête pour porter secours à l'enfant depuis la brèche horizontale, dès sa sortie. Un hélicoptère médicalisé est en standby pour le prendre en charge.