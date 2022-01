CAN 2021: l'erreur humaine à l'origine du drame d'Olembé

L’erreur humaine serait la principale cause de la bousculade qui a coûté la vie lundi à au moins huit personnes à l’extérieur du stade d’Olembé de Yaoundé, lors du huitième de finale de la CAN, la coupe d’Afrique des nations de football, ayant opposé le Cameroun aux Comores.

Vendredi, les autorités camerounaises ont évoqué ‘’ l’ouverture irréfléchie du portail de l’entrée sud du stade face à l’afflux de supporters ‘’ qui tenaient à soutenir les lions indomptables. Une vague rendue possible par des billets gratuits instaurés par le pays pour remplir les stades de la CAN boudés par le public au début de la compétition.

"Il a été malheureusement constaté que certains compatriotes revendaient des billets reçus gratuitement ou alors faisaient de la surenchère, qu’il y avait certains compatriotes qui voulaient forcer l’entrée du stade avec des billets déjà usités", a déclaré Narcise Mouelle Kombi, le ministre camerounais des sports.

Le déficit sécuritaire au niveau de l’enceinte de 60 000 places a aussi été mis en avant par le président du comité d’organisation de la CAN.

"Il est apparu que le nombre d’agents de sécurité en poste était insuffisant et que la coordination entre les forces de sécurité présentes aurait pu être améliorée.", a souligné Narcise Mouelle Kombi.

Un rapport sur les circonstances de ce drame a été remis vendredi à la Confédération africaine de football. Le pays a décidé notamment du déplacement des points de contrôle des billets et des tests Covid-19 plus loin du stade, de l'augmentation du nombre de membres du personnel de sécurité et l'interdiction aux enfants de moins de 11 ans d'assister aux matchs.

En attendant, le déplacement du quart de finale prévu dimanche, du stade d'Olembé au stade Ahmadou Ahidjo, toujours dans lacapitale camerounaise est maintenu.

Quid de la deuxième demi-finale et de la finale programmées au stade d'Olembé ?