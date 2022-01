Sénégal : l'opposant Barthélémy Dias remporte la mairie de Dakar

Au Sénégal, il semblerait que la capitale Dakar ait un nouveau maire. Les résultats provisoires publiés par les médias locaux lundi présente Barthélémy Dias, opposant farouche de Macky Sall comme vainqueur.

Candidat de la coalition "Yewwi Askan Wi", la victoire de Barthélémy Dias de la capitale, à 5 mois des élections législative, représente un enjeu déterminant pour le pouvoir en place.

"Aujourd'hui Dakar a fait un choix, mais Dakar a aussi envoyé un signal politique très fort. Nous allons nous efforcer pour ce mandat. Que ce soit vraiment un mandat de rupture, que Dakar puisse retrouver ses programmes au profit exclusif des Dakaroises et des Dakarois. Ce que vous êtes en train de voir ce n’est que le début du commencement pour 2024" a déclaré Barthélémy Dias.

La coalition au pouvoir en difficulté

Alors que, la majorité présidentielle peine à s'affirmer dans les urnes, Barthélémy Dias, l'un des principaux opposant du président Sall a fêté sa réussite dans les rues de Dakar. Dimanche soir, l'alliance au pouvoir a reconnu dans un communiqué avoir trébuché dans des villes clés. Pour les analystes, le vote du 24 janvier est un test décisif pour le soutien au président Macky Sall, que l'opposition soupçonne de préparer une candidature pour un troisième mandat présidentiel en 2024.

Selon les résultats provisoires rapportés par les médias locaux, des adversaires farouches de Macky Sall sont sortis vainqueurs. Notamment Ousmane Sonko, arrivé en tête du scrutin pour devenir maire de Ziguinchor au sud du pays.

En revanche, plusieurs alliés du président, dont le ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr, ont perdu leur course. Le scrutin de dimanche devait désigner les maires de plus de 500 communes et les chefs des 46 départements du Sénégal.

Ce vote est crucial puisqu'il est le premier depuis les émeutes de mars 2021, déclenchées par l'arrestation du leader de l'opposition Ousmane Sonko. Les résultats officiels des élections municipales sont attendus dans les prochains jours.