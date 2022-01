Sénégal : des Dakarois veulent "un maire courageux"

À la veille des élections municipales et départementales qui se dérouleront ce dimanche 23 janvier, les Sénégalais poussent un coup de gueule.

Les habitants de Dakar, notamment, disent leurs attentes avant de se rendre aux urnes pour ce scrutin qui constitue un premier test électoral pour le président Macky sall depuis sa réélection en février 2019.

"A Dakar, certains estiment que la ville est bien entretenue, car il y a des espaces verts, une certaine sécurité, mais par contre dans la banlieue, on ne trouve pas tout ça. Il y a le vagabondage, le banditisme, des agressions, de l'insécurité et la pollution. Nous attendons des maires qui seront élus qu'ils remédient à tout cela", exprime une Dakaroise.

"Si demain à Dakar, nous avons un maire qui est un opposant de l'État, ce dernier doit laisser ce maire travailler parce que les villes doivent être gérées par les maires, quelle que soit leur position politique", dit un homme.

"Les mandats précédents n'ont rien apporté. Ils n'apportent rien parce que c'est du bluff pour moi. Et la plupart du temps, il faut être du côté du gouvernement pour travailler. Quand vous n'êtes pas avec le gouvernement, vous êtes très souvent bloqué dans vos projets. Ils font beaucoup de projets qu'ils ne réalisent pas", ajoute un autre.

Les Dakarois espèrent donc voir changer les choses, surtout que pour la première, ce sont eux qui vont choisir directement leur maire et non plus les conseillers municipaux élus qui le désigneront.