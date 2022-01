CAN 2021 : Le Cameroun veut confirmer face à l'Ethiopie

Le Cameroun visera une deuxième victoire consécutive ce jeudi à partir de 17 heures dans la Coupe d'Afrique des Nations 2021.

Le pays organisateur va tenter de confirmer sa victoire 2-1 sur le Burkina Faso, décrochée dimanche dernier dans le match d'ouverture, en affrontant l'Ethiopie, petit poucet du groupe A. Pour son deuxième match, l'entraîneur portugais Toni Conceicao pourra compter sur son capitaine Vincent Aboubakar, qui a inscrit les deux buts de la sélection sur penalty, et aussi sur son gardien de but André Onana qui postule à nouveau à une place de titulaire.

"André Onana ne s'est pas entraîné pendant dix jours. Il était limité par des problèmes physiques et n'a pu participer aux séances d'entraînement, c'est pourquoi il n'a pas joué contre le Burkina Faso" a expliqué le coach portugais. "Maintenant qu'il s'entraîne normalement depuis samedi, il est évident qu'il est une option. "

Le Burkinabè Bertrand Traoré positif au covid

Le Burkina Faso est de son côté dans une position beaucoup plus inconfortable avant cette deuxième journée. La défaite face au Cameroun o**blige les Burkinabé à s'imposer face au Cap Vert qui reste de son côté sur un succès 1-0 sur l'Ethiopie. Le Burkina Faso est de plus décimé par les cas de Covid-19 comme l'explique le défenseur Issoufou Dayo** : "J'ai eu le Covid. J'ai fait six jours sans entraînement. Je suis arrivé la veille du match contre le Cameroun. Que vous soyez un monstre ou non, que le pays compte sur vous ou non, il est très difficile de jouer un match à 100 % dans ces conditions."

Pour cette deuxième journée du groupe A, le Burkina Faso devra d'ailleurs se passer de son capitaine Bertrand Traoré, dernier joueur en date contrôlé positif après Soumaila Ouattara, Dango Ouattara et Saidou Simpore. Le Cameroun et le Cap vert pourraient assurer leur place en huitièmes de finale en cas de succès.