CAN 2021 : les fan zones préférées aux mesures sanitaires des stades

Suites aux mesures drastiques prises par la CAF pour limiter la propagation de la Covid-19, beaucoup ont décidé de boycotter les stades au profit des fans zones.

Dans cette fan zone située dans le cinquième arrondissement de Douala, des milliers de personnes sont réunis autour de l'écran géant pour regarder le deuxième match qui oppose le Cameroun à l’équipe d’Ethiopie. Des milliers de supporters ont choisi de ne pas se rendre dans les stades, qui imposent un test négatif ou une preuve de vaccination pour y accéder.

"Les fan zones c’est plus pour s'ambiancer, on n’a pas des consignes pour entrer il faut juste son cache nez ( masque). Alors qu’au stade, il faut être vacciné ou avoir son test Covid. Ici tout le monde se rassemble c’est facile et il y a de la joie", Adamou, un supporter.

"Ici, nous sommes en train de galvaniser, de booster le moral et de pousser les lions à bout pour que nous puissions avoir la victoire. Afin que lors de notre troisième match nous ne souffrons plus et que nous nous qualifions directement " Jules Ngakoué, supporter du Cameroun.

Sans jauges et sans restrictions sanitaires, les fan zones offrent une alternative moins contraignante et moins coûteuse. Au stade, les prix des places varient entre 3 000 et 20 000 Francs CFA. Hormis l’affluence de la cérémonie d'ouverture de la CAN 2021, les stades se vident au fur et à mesure que la compétition avance. Cette situation vient mettre fin aux expectations des autorités qui ont misé sur des stades quasi pleins. C’était sans compter sur le non-intérêt des Camerounais à la vaccination.