Nigeria : les gangs criminels qualifiés de terroristes

Le gouvernement du Nigeria a inscrit comme groupes terroristes les gangs criminels qui écument le nord-ouest du pays et se livrent à des enlèvements de masse. Mardi, la police a annoncé avoir libéré une centaine de personnes enlevées, lors de deux raids contre des camps de ces gangs dans l'Etat du Zamfara (nord-ouest).

Dans le Journal officiel publié mercredi, le gouvernement fédéral nigérian référence les activités des Yan Bindiga et Yan Ta'adda comme des actes de terrorisme. Cette qualification implique des sanctions plus dures, prévues par la loi sur la prévention du terrorisme, pour les membres de ces gangs, leurs informateurs et leurs soutiens, tels que ceux leur fournissant du carburant et de la nourriture.

Ces bandes criminelles lourdement armées sèment depuis des années la terreur parmi les populations des Etats du nord-ouest et du nord du Nigeria, attaquant les villages, les pillant et enlevant leurs habitants en vue d'obtenir des rançons.

Les forces de sécurité ont annoncé des opérations contre ces gangs, incluant des raids aériens et des coupures de réseaux mobiles dans certaines parties du nord-ouest du Nigeria, afin de tenter d'extirper ces bandits de leurs repaires des forêts de la région.