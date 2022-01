Des funérailles sans faste pour Desmond Tutu

Au Cap, les derniers adieux au prix de Nobel de la paix, l'archevêque Desmond Tutu. Thabo Makgoba l'archevêque anglican, a révélé cette semaine que la famille de Tutu préparait ses funérailles depuis plus de six ans. Malgré son souhait de ne pas avoir de funérailles officielles très coûteux, le président Cyril Ramaphosa a tenu à honorer la mémoire de Desmond Tutu et ses combats pour une Afrique du Sud libre et indépendante. Dans les rues du Cap,

"C'était un homme humble. Lorsque nous avions un problème, on se tournait vers lui et il répondait. Il voulait être enterré comme un homme simple, mais le président Ramaphosa a voulu l'honorer en lui offrant des funérailles nationales."

En 2020, la ministre sud-africaine des Travaux publics, Patricia De Lille, a révélé que le gouvernement avait dépensé plus de 2 millions de dollars américains pour les funérailles nationales de la combattante anti-apartheid, Winnie Madikizela-Mandela, en 2018. Plusieurs espèrent qu'il n'y aura pas d'enquêtes pour fraude après les funérailles de l'archevêque Desmond Tutu.

La corruption a pris fin. Le président Ramaphosa essaie de demander des comptes à ceux qui sont corrompus. Cependant, ce n'est pas suffisant, car les fraudeurs sont toujours là. Nous ne pouvons pas fuir cette réalité. Je suis sûr que même aux funérailles de Desmond Tutu, il y aura des gens qui essaieront de voler les fonds de l'État alloués pour les funérailles."

Avant sa mort à l'âge de quatre-vingt-dix ans, Desmond Tutu a été diagnostiqué d'un cancer de la prostate à l'âge de soixante-dix ans et a fait plusieurs allers-retours à l'hôpital pour divers traitements. Les cendres du héros de la période apartheid ont été enterrées à la cathédrale St George au Cap, en Afrique du Sud.