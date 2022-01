Afrique du Sud : les derniers adieux à l'archevêque Desmond Tutu

Des caméras postées devant l'entrée de la cathédrale Saint-Georges du Cap ou doit se tenir les derniers adieux à l'archevêque Desmond Tutu, une cérémonie dont il avait lui-même réglé le moindre détail et qu'il voulait sobre et simple.

Les journalistes étaient les premiers à arriver sur les lieux de la cérémonie. Bien avant cette messe de requiem plus de 2 000 personnes s'étaient rendues jeudi et vendredi à la cathédrale, où le corps de Desmond Tutu est exposé.

Le président Cyril Ramaphosa dira l'éloge funèbre, après la communion. Il devrait remettre à la veuve de Tutu, un drapeau sud-africain, seul hommage militaire autorisé ici. L'ancien évêque Michael Nuttall, a été choisi par le défunt pour dire la messe de requiem et faire le sermon. La cérémonie réunira amis et famille, prêtres et quelques invités. La semaine a été émaillée par des hommages à Desmond Tutu dans tout le pays et au-delà.

Opposant au régime raciste de l'apartheid en Afrique du Sud, Mgr Tutu, prix Nobel de la paix, avait inventé la formule d'un "pays arc-en ciel" après sa chute et présidé la Commission Commission vérité et réconciliation dont il espérait, grâce à la confrontation des bourreaux et des victimes, qu'elle permettrait de tourner la page de la haine raciale.