Afrique du Sud : les églises célèbrent Desmond Tutu

Les hommages continuent en Afrique du Sud pour Desmond Tutu, décédé le 26 décembre à l’âge de 90 ans. Plusieurs églises du pays ont célébré des messes à la mémoire de l’archevêque.

C’est le cas de cette petite église anglicane, située à Grahamstown dans le sud du pays. Pour l’évêque Marks Ntlali, à travers les multiples combats qu’il a menés, Desmond Tutu incarnait surtout la voix du changement. Et pour lui, cet héritage doit perdurer et le changement dans le pays doit continuer à être inspiré et mené par l’Église.

"Le parti au pouvoir ainsi que ce gouvernement sont nés dans l'église, l’église méthodiste. Cela veut donc dire que lorsqu'il n'y a pas de changement, nous sommes appelés à agir. Nous devons nous asseoir et apporter notre voix prophétique et inviter à changer de direction", explique l'évêque.

Desmond Tutu a milité pour de nombreuses causes comme la lutte contre l’apartheid à une époque où la majorité des églises du pays soutenaient ce régime. Des combats parfois controversés et souvent en désaccord avec les responsables religieux, comme l’euthanasie, l’utilisation des préservatifs ou encore les droits des homosexuels. En 2016, il bénit le mariage de sa fille pasteur avec une autre femme.

"Desmond s’est inspiré de ce que nous appelons la doctrine Imago Dei, qui est fondée sur le fait que les hommes et les femmes sont créés à l'image de Dieu et sont égaux et codépendants. Dans cette mesure, nous le soutenons pleinement", explique Samuel Beja, révérend de l'Église anglicane Saint John.