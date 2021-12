USA : faute de vocations, des prêtres africains en renfort

Nous sommes en Alabama, au sud des Etats-Unis, en plein cœur de l’Amérique rurale. C’est ici que vit le révérend Athanasius Abanulo. Originaire du Nigeria, il s’est installé ici il y a quelques années et sert dans deux églises de la petite ville de Birmingham.

Pas facile pour lui de s’adapter, mais il n’est pas le seul. Pour faire face à la pénurie de vocations, les églises américaines font de plus en plus appel à des religieux venus d’Afrique.

"Nous vivons actuellement une pénurie de prêtres. Et parfois, pour un ministère particulier, nous en invitons parfois à venir se joindre au ministère qui est disponible à un moment particulier. Et donc ils nous ont été d'une grande aide", explique l'évêque Steve Raica, du diocèse de Birmingham.

Ce genre de recrutement n’est pas nouveau. En effet, les Etats-Unis ont toujours fait venir des prêtres étrangers. Dès leur arrivée, ils sont sensibilisés aux différences culturelles, comme éviter par exemple tout contact physique comme enlacer les fidèles.

"Venant d'Afrique, nous avons un style de vie différent. Il faut le rappeler aux prêtres venant de l'extérieur, ils viennent vers le peuple, pour servir le peuple qui a déjà sa culture, cela prend du temps", explique le révérend Athanasius Abanulo.

Malgré les difficultés, les prêtres africains apportent, grâce à leur culture et leur expérience, un petit plus aux fidèles sur le plan spirituel.

"Il apporte une grande partie de sa culture en expliquant les Écritures, et en les reliant en quelque sorte à la façon dont il a grandi et cela montre à quel point les choses sont différentes ici. Et cela nous donne une perspective que nous n'aurions peut-être pas eue", explique Alison Cerovsky, une paroissienne.

Difficile d’évaluer leur nombre, mais selon une association catholique américaine, il y aurait actuellement aux Etats-Unis environ 1000 prêtres provenant d’Afrique. Ils étaient 300 en 2013.