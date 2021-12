Covid-19 : la Gambie se tourne vers le tourisme local

Situé en face de l'océan, l'hôtel de Talama en Gambie reste désespérément vide. La saison touristique est lancée depuis le mois d'octobre, mais les transats et parasols peinent à trouver preneurs.

Avant la pandémie de Covid-19, les charters britanniques amenaient un flot ininterrompu de touristes européens, attirés par la mer, le soleil, le sable et les petits prix. Mais les contraintes sanitaires fixées par les pays ont grandement impacté le secteur touristique.

"Nous voyons un léger rebond du tourisme après Covid-19, mais disons que, pour l'instant, nous sommes à près de 25 % du niveau où nous devrions être", explique Malleh Sallah, le directeur de l'hôtel Tamala beach.

La pandémie a également changé le type de clientèle. Des touristes d'Afrique, voire même de Gambie, ont trouvé leur place dans ces hôtels. Promouvant l'image d'une destination hospitalière et peu touchée par le virus, le pays souhaite avoir plus de vols réguliers et moins de charters.

"C'est à 15 minutes de chez moi", détaille Adama Camara. "Je vis à Sukuta. Je suis chez ma famille, alors si vous voulez vous détendre, vous ne pouvez pas le faire dans la maison familiale, trop de bruit, les enfants... Mais ici, chacun a sa chambre, on peut se détendre, sans être perturbé."

En 2019, le secteur touristique représentait entre 20 à 30 % du PIB du pays.

"De notre point de vue, nous ne devrions pas être trop dépendants de notre marché source", ajoute Adama Njie, le directeur du marketing de l'office du tourisme de Gambie. "Nous nous sommes trop concentrés sur le marché européen, négligeant notre marché sous-régional. Et nous avons appris que nous devons maintenant nous concentrer sur cette clientèle."

La crise sanitaire a durement touché la Gambie. Selon le FMI, 25 000 personnes supplémentaires ont basculé dans la pauvreté, soit près d'1 % de la population.