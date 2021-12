La 5e saison de la série policière "Snowfall" sort en 2022

L'acteur nigérian Damson Idris incarne Franklin Saint, dans la série policière Snowfall de la chaîne américaine FX. Un jeune baron de la drogue né dans un quartier huppé de Los Angeles, et qui est déterminé à faire carrière dans le trafic de la drogue. Après 4 saisons réussies, la cinquième devrait arriver sur les écrans l'année prochaine.

_"Cinq saisons, c'est énorme, vous savez. Beaucoup de séries n'ont même pas eu droit à plus d'une saison aujourd'hui, et il y a tellement de contenu que les téléspectateurs n'ont parfois pas le temps d'attendre une année entière pour qu'elle revienne." _

Grâce à son rôle dans Snowfall, Idris s'est bâti une réputation. Désigné par Associated Press comme l'un des acteurs les plus prometteurs de l'année, il a intégré plusieurs autres films et séries dans The Twilight Zone, Black Mirror, ou encore Outside the Wire.

Dans ses rêves qui deviendront peut-être réalité, Idris se voit incarner à l'écran Eddie Murphy, Sidney Poitier à l'écran et peut-être un musicien afro-américain célèbre. Il espère que 2022 lui permettra d'atteindre cet objectif. Côté casting, Snowfall rassemble Damson Idris, Carter Hudson, Isaiah John, Sergio Peris-Mencheta, Alon Aboutboul, Amin Joseph, Angela Lewis, Reign Edwards, Judith Scott et Michael Hyatt.

C'est tellement intéressant ; à quel point les réseaux sociaux ont un tel impact sur tout aujourd'hui. Vous pouvez voir une chaîne de rôles que les gens qui vous soutiennent veulent que vous jouiez, puis une idée vous vient et vous vous dites : "Oh, j'aimerais bien faire ça".

Né en Angleterre à Peckam, à seulement 30 ans, Damson Idris s'inscrit dans une longue lignée d'acteurs noirs à la renommée internationale à l'image d' Idris Elba, Daniel Kaluuya, David Oyelowo et John Boyega.