Centrafrique : le commerce lucratif du vin de palme

Le village de Kapou en Réplique centrafricaine, situé à une cinquantaine de kilomètres de Bangui la capitale, est réputé dans le pays pour la production en grande quantité du vin de palme.

Les jeunes et adultes de cette localité en ont fait depuis plusieurs décennies leur principale activité génératrice de revenus. Comme Philémon, un propriétaire de plusieurs troncs de palmiers qu’il exploite depuis plusieurs mois. Certains lui ont été légués par son père qui l’a initié à l'activité depuis son jeune âge. Une activité grâce à laquelle il a pu se fonder une famille et construire sa propre maison.

"C’est une activité qui vient de nos ancêtres, nous sommes nés dedans, nous avons grandi, fait des enfants et épousé nos femmes dans cette activité" a déclaré Philémon Edmond Ballet, récolteur de vin de palme.

À Kapou, un marché du vin de palme sert de ravitaillement en vin pour la capitale, des hommes et des femmes viennent en acheter quotidiennement, à l'aide de bidons, qu'ils transportent sur des motos vers d'autres espaces de vente dans les quartiers de Bangui.

"Il y a des difficultés liées au retard à cause du mauvais état de la route, on va doucement, lorsque nous partons d’ici le matin avec nos chargements nous arrivons à Bangui vers 13 heures ou 14 heures " a souligné Sylvain Sacko, livreur et commerçant.

Le vin de palme, est une boisson alcoolisée des plus prisée par la population pour sa saveur. Elle agrémente les cérémonies au détriment de la bière dont le prix vaut quatre fois celui d'une coupe de vin.