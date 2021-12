Libye : l'activité pétrolière redémarre

Ces dernières années, l’activité économique de la Libye a beaucoup souffert de l’insécurité, mais aussi des profondes divisions politiques entre autorités rivales. Et au cœur de leur bataille, il y a cette région située dans le nord-est et surnommée le "Croissant pétrolier", c’est là que le pétrole libyen est acheminé vers l'étranger.

Mais le ministre du pétrole et du gaz tient à rassurer. Grace à l’or noir, le pays a selon lui, un avenir prometteur. Les réserves de pétrole en Libye sont les plus importantes en Afrique et les neuvièmes dans le monde.

"La Libye possède des réserves d'environ 48 milliards de barils de pétrole brut et environ 52 000 milliards de pieds cubes (1,47 millions de mètres cube) de gaz. L'avenir de la Libye dans le pétrole est prometteur. Nous avons de nombreuses découvertes pétrolières et gazières qui peuvent être développées, et il est possible d'ouvrir la porte aux investissements étrangers, aux investissements conjoints et au secteur privé de l'État libyen", explique le ministre Mohamed Oun.

La production libyenne a peu à peu rebondi, pour atteindre depuis décembre 2020, en moyenne 1,2 millions de barils par jour, mais c’est toujours en deçà de la production d'avant la guerre.

"Nous aspirons et essayons d'introduire le secteur privé dans le domaine du pétrole et du gaz, considérant qu'il s'agit d'un secteur prometteur, car il existe une expérience pionnière dans plusieurs pays dans ce domaine, qui a prouvé que le secteur privé peut supporter le fardeau de telles responsabilités, étant donné que la technologie est dans le monde et disponible et que les compétences libyennes sont présentes", poursuit le ministre.

Les Libyens doivent élire leur président dans quelques jours, un tournant décisif pour pacifier le pays pétrolier et le sortir du chaos qui a suivi la chute de Kadhafi en 2011. Mais l'organisation de ce scrutin représente un gros défi et d'énormes chantiers attendent le pays.