Mali : Goita appelle à la "suspension des clivages politiques"

Le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goita a appelé à la "suspension des clivages politiques sociaux et idéologique", afin de participer à la conférence nationale sur la refondation du Mali. Pour le dirigeant, cet événement est "précurseur du processus de renaissance" du pays, permettant "un moment privilégié d'examen collectif".

"Les assises nationales de la refondation, qui s’engagent ce samedi 11 décembre et se terminent le jeudi 30 décembre 2021, sont une aubaine pour instaurer entre toutes les filles et tous les fils de ce Pays un dialogue francs direct et fécond", a déclaré le colonel Goita, "afin d’atténuer les querelles infécondes qui tendent à miner le processus de Transition en cours et nuire à l’espoir de renaissance du Peuple malien, pourtant épris de paix et de justice, mais particulièrement attaché à ses valeurs."

Le mois dernier, une dizaine d'organisations politiques a refusé de participer à ces consultations nationales. Elles demandent la tenue rapide d'élections, afin de rendre le pouvoir au civil, sans passer par la tenue de ces assises.