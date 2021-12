Sénégal : 2e jour de grève des transports à Dakar

Les transports étaient toujours perturbés jeudi à Dakar et dans plusieurs villes du Sénégal, au deuxième jour d'une grève dans ce secteur pour protester notamment contre "les tracasseries".

Les négociations, annoncées pour démarrer jeudi matin, n'avaient pas eu lieu faute d'entente entre les transporteurs et les autorités sur la manière de les mener, a déclaré jeudi sur la radio RFM (privée), Gora Khouma, responsable des 14 syndicats à l'initiative du mouvement.

En raison du caractère transversal des revendications, les transporteurs veulent discuter avec au moins six ministères impliqués dans la gestion du secteur dont l'Intérieur, les Forces armées, l'Environnement et pas seulement avec la tutelle, a dit Gora Khouma.

Les véhicules de transport étaient toujours rares dans la capitale où ne circulaient que quelques taxis et bus de la société publique "Dakar Dem Dikk". Plusieurs Dakarois utilisaient jeudi des motos ou des véhicules hippomobiles, dans la banlieue notamment, pour leurs déplacements. De nombreux travailleurs et élèves n'ont pas pu se rendre à leurs lieux de travail et écoles, selon des témoins interrogés par des radios et télévisions locales.

La grève a été déclenchée pour deux jours par 14 organisations du Cadre unitaire des syndicats des transports routiers du Sénégal (Custrs).Elle vise à protester notamment contre "les tracasseries causées par les policiers, les gendarmes et les agents du service des Eaux et forêts, le transport clandestin et les nombreux contrôles sur les routes", a déclaré le responsable du Custrs Gora Khouma.

Les autorités sont prêtes pour discuter avec les syndicats des transporteurs, a déclaré jeudi le directeur national des routes, Mamadou Alassane Camara, sur la radio RFM.