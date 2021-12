Mozambique : un nouvel aéroport inauguré à Gaza

Le premier aéroport de la province de Gaza, dans le sud du Mozambique, a coûté environ 60 millions de dollars.

Cet aéroport, financé par la Chine, dispose d'une piste d' 1,8 kilomètres pouvant accueillir environ 220 000 passagers par an. Un vol inaugural, en provenance de la capitale, Maputo, a ramené Filipe le président Nyusi Maputo à la fin de la cérémonie d'inauguration.

La durabilité de l'aéroport de Gaza ne sera pas garantie par le seul tourisme. Nous n'avons pas fait de l'aéroport qu'une affaire de tourisme. Ce serait penser court. La province de Gaza a également un potentiel des ressources dans d'autres secteurs : l'agriculture ; l'industrie de la pêche ; les ressources minérales a expliqué Filipe Nuysi, le président mozambicain.

Le ministre des transports et des communications, Janfar Abdulai, garanti la viabilité de l'infrastructure qui permettra de relier les différentes villes du Mozambique. L'aéroport de Gaza constituera à terme une alternative possible à l'aéroport international de Maputo pour certains avions.

Il était possible d'atteindre principalement Maputo et Inhambane, mais les autres provinces n'étaient pas si faciles à atteindre et parfois certains opérateurs ou certaines institutions ou investisseurs de notre province préféraient faire ici dans la périphérie à Inhambane Gaza Maputo. Mais maintenant, une porte s'est ouverte sur une opportunité d'aller plus loin et en peu de temps, souligne Margarida Mapandzene, gouverneur de Gaza.

À présent, aucun vol régulier n'a encore été annoncé selon les compagnies aériennes exerçant sur place, le sujet serait toujours en préparation.