L'Afrique du Sud et le Kenya renforcent leurs relations commerciales

Le président kényan Uhuru Kenyatta poursuit sa tournée en Afrique du Sud avec la visite de l’usine Transnet à Pretoria la capitale.

Accompagné du ministre sud-africain des entreprises publiques, Pravin Gordhan, il a confirmé le renforcement des relations commerciales entre l'Afrique du Sud et le Kenya, qui ont notamment signé un accord de coopération dans divers secteurs comme les transports la santé et le tourisme.

Cette visite guidée des installations de Transnet a permis de montrer les capacités de l'entreprise en matière de conception et de fabrication ainsi que de maintenance des équipements ferroviaires.

" Transnet peut être un partenaire de premier plan en collaborant avec d'autres pays africains pour restaurer leur parc ferroviaire. Et encore une fois, pour revenir à ce que j'ai dit plus tôt, être un leader en aidant à l'intégration de nos systèmes ferroviaires à travers le continent et c'est quelque chose que nous sommes impatients de travailler avec vous et mon équipe pour aller de l'avant." a déclaré leprésident kényan Uhuru Kenyatta.

Le ministre Pravin Gordhan accueille son Excellence, le président Uhuru Kenyatta de la République du Kenya, lors de sa visite d'une usine de Transnet à Pretoria.

"Aujourd'hui est une nouvelle démonstration de la détermination du président Kenyatta à voir comment nous pourrions porter les relations entre la République du Kenya et la République d'Afrique du Sud à un niveau complètement nouveau et construit autour de relations commerciales, de relations d'échanges." a ditPravin Gordhan, ministre sud-africain des entreprises publiques.

En dehors du bloc de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), le Kenya, première économie d'Afrique de l'Est, est le principal partenaire commercial de l'Afrique du Sud en Afrique.