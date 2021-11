Covid-19 : la campagne de vaccination s'intensifie au Nigeria

Le Nigéria poursuit sa campagne de vaccination de masse contre la Covid-19.

Depuis vendredi à Abuja la capitale, les professionnels de santé nigérians administrent des doses des vaccins AstraZeneca et Moderna pour prévenir toute augmentation des cas de coronavirus.

Le pays vise à atteindre une immunité collective contre le virus, hors sur plus de 200 millions d’habitants, seuls 3.2 millions de personnes ont obtenu une seconde injection.

"J'ai attendu si longtemps pour prendre le vaccin parce que je voulais être sûre de ce qu'il fallait prendre, après mon analyse et les nouvelles et les messages à travers le monde, j'ai décidé de prendre le vaccin aujourd'hui. Ma famille l'a fait, mes collègues l'ont fait, je conseille donc aux Nigérians de se faire vacciner pour être immunisés et reprendre une vie normale". s'est confiée Rachel Abuja, fonctionnaire.

"Mais à ce stade, je pense simplement que c'est nécessaire. Nous sommes convaincus du processus scientifique qui a permis la mise au point des différents vaccins, de la collaboration locale et internationale et de la collaboration de notre NAFDAC (National Agency for Food and Drug Administration and Control - Agence nationale pour l'administration et le contrôle des aliments et des médicaments)", a déclaréPhilip Eninaya, fonctionnaire.

Pour booster le nombre de candidats à la vaccination, le gouvernement nigérian prévoit d’étendre le programme de vaccination au-delà des établissements de santé et d’impliquer d’autres acteurs clés de la société.

Les chefs religieux et les organisations de la société civile seront donc sollicités.

"Nous avons pu obtenir jusqu'à cent millions de doses de vaccins, nous pensons qu'avec deux doses (cela signifiera) environ cinquante millions de Nigérians (vaccinés), n'est-ce pas ? Ce que nous savons, c'est que nous allons cibler cent douze millions de Nigérians, soit environ 50 % (de la population du pays)." a déclaré Faisal Shuaib, directeur exécutif et chef de la direction de la National Primary Health Care Development Agency (NPHCDA).

Le Nigéria n’a administré que 9.1 million de dose sur les 19 millions que le pays a reçu. L’objectif du gouvernement est de vacciner 50 % de la population avant février 2022.