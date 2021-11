Accords de partenariat entre les Etats-Unis et le Sénégal.

En visite à Dakar samedi, le secrétaire d’Etat américain a promis l’appui financier de son pays au Sénégal.

Anthony Blinken et le chef ministre sénégalais de l’économie ont signé des accords pour plus d’un milliard de dollars. Un financement présenté comme une prime à la démocratie. Le Sénégal étant réputé pour sa stabilité.

"Le projet d'aujourd'hui représente un investissement d'un milliard de dollars des États-Unis dans les infrastructures essentielles et je pense que les effets se feront sentir dans tout le pays, dans tout le Sénégal. En effet, l'amélioration des infrastructures permet de créer des emplois, d'augmenter le nombre de personnes et de connexions dans la ville, d'améliorer la sécurité publique et de renforcer la résistance au changement climatique.", a déclaré le secrétaire d’Etat américain.

Dakar n’a pas caché son intérêt à travailler avec Washington.

" Le Sénégal est prêt à travailler avec les Etats-Unis, à mettre en place une task force pour s'assurer que les instruments utilisés, que les projets également financés, auront l'impact attendu en Afrique.", a expliqué Amadou Hott, ministre sénégalais de l’économie.

Le chef de la diplomatie américaine bouclait à Dakar, sa mini-tournée en Afrique. Outre le Sénégal, Anthony Bliken a visité le Kenya et le Nigeria .