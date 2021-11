RDC : deux Chinois condamnés pour proxénétisme

La case prison pour deux Chinois et un Congolais poursuivis par le tribunal de Kinshasa /Gombé pour trafic de personnes à des fins de proxénétisme. Le verdict est tombé vendredi. Leur réseau impliquait des femmes chinoises.

Une trentaine, importer de Chine pour évoluer dans le secteur du plus vieux métier du monde en terre congolaise. ‘’Des jeunes filles importées de l’extérieur pour les exploiter sexuellement, elles sont logées et hébergées, nourries et rémunérées à la fin du mois.", a déclaré Edmond Isofa Nkanga, procureur du Tribunal de Grande instance de Kinshasa /Gombé.

La cour a eu la main lourde contre trois des accusés. "L’infraction de proxénétisme mis à charge des prévenus Ye Jing Peng et Lili Bin, en conséquence les condamne en 3 ans de servitude pénale principale. Dit également établis en fait comme en droit, l’infraction de trafic des personnes à des fins sexuelles mis à leurs charges et les condamne chacun à 10 ans de servitude pénale principale.’’, a déclaré Germain Aluta Tabu, président du tribunal de grande instance de la Gombé.

La défense est formelle, "l’infraction de proxénétisme n’est pas établie ni au fait ni au droit.", a souligné Nicky Bayo, avocate de la défense.

Un procès pour proxénétisme, fait rare en RD Congo, l'affaire avait attiré l'attention des médias locaux et les commentaires sur les réseaux sociaux.