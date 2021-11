Afrique du Sud : une corne de rhinocéros virtuelle aux enchères

Une réplique numérique d’une corne de rhinocéros vendue aux enchères en Afrique du Sud.

Jeudi soir, l’homme d’affaires Cap Charl Jacobs a payé 105 000 rands soit 6850 dollars pour la première corne NFT au monde.

A la demande des responsables du sanctuaire de rhinocéros Black Rock Rhino, l’entreprise Virtual Nation Builders a créé cette reconstitution virtuelle d’une corne de l’imposant mammifère afin de collecter des fonds pour financer sa conservation.

"Nous avons des rhinocéros dans la réserve, ils sont protégés et on leur donne de l'espace pour se reproduire et nous doublons notre population tous les quatre ans environ. Il s'agit donc d'un projet de conservation très important. Mais il coûte une fortune - si vous ne voulez pas être braconné, vous devez dépenser une tonne en termes de main-d'œuvre et d'infrastructure de sécurité, et c'est un moyen de nous aider à financer cela. Il n'y a pas beaucoup de moyens de financer cela, historiquement ceux d'entre nous dans l'espace privé de conservation ont simplement payé de leur poche." a déclaré Derek Lewitton, fermier de la réserve de rhinocéros, Black Rock Rhino farm.

"Dans le pire des cas, si les rhinocéros tombent dans le désarroi le plus complet, alors je posséderais toujours une corne de rhinocéros, car le NFT est un gage de la corne de rhinocéros physique. Je suis donc relativement privilégié et honoré et j'ai en fait décidé avant le moment, avant que la vente aux enchères ne commence, que c'était celle que je voulais." a révéléCharl Jacobs, propriétaire de NFT de cornes de rhinocéros, homme d'affaires.

Les jetons non fongibles (NFT), certificats d'authenticité associés à un objet virtuel, en théorie uniques et non-piratables, font fureur auprès des collectionneurs d'art.

Le commerce des cornes de rhinocéros est légal en Afrique du Sud, où se trouve la plus grande population de rhinocéros blancs au monde.

Selon le gouvernement sud-africain, au moins 249 rhinocéros ont été tué en Afrique du sud durant les six premiers mois de l’année soit 83 de plus qu’en 2020.