Soudan du Sud : disparition de personnes à cause des conflits

Au Soudan du Sud, les conflits armés ne déplacent pas seulement des populations, mais déchirent également des familles. Des personnes disparaissent ou se font enlever, sans laisser de traces, ni aucun moyen de les contacter à cause de l'interruption des réseaux cellulaires.

Leurs proches n'ont alors que peu de recours pour retrouver les personnes disparues. Et l'instabilité de la zone empêche toute organisation spontanée d'équipes de recherches.

"Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait, car je n'aurais jamais cru pouvoir m'en sortir vivant", explique Baptistor John, victime d'enlèvement. "On n'a pas été autorisés à sortir de la pièce où on était détenus et on n'a pas reçu de nourriture pendant deux jours. C'est seulement le troisième jour que l'on a eu un peu de nourriture et d'eau."

"Quand mon fils a été enlevé par des hommes armés, je n'ai jamais pensé que j'allais le revoir parce que je sais qu'il est parti, et parce que personne n'est jamais revenu vivant. J'ai commencé à le pleurer et j'ai prié pour sa sécurité, où qu'il soit", continue Madelina Michael, mère d'une personne enlevée.

Afin d'éviter que les personnes déplacées ne soient enlevées en allant chercher de l'eau ou de la nourriture, la mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUS) multiplie les patrouilles dans l'Equatoria occidental et escortent les habitants pour la collecte d'eau.