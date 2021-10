Afrique du Sud : retour de la Fashion Week

La Fashion week sud-africaine est de retour ! Avec un vrai public, pour le plus grand bonheur des créateurs. Pandémie oblige les 2 précédentes éditions avaient dû se tenir en ligne. Mais cette fois-ci, le public a pu admirer les défilés et surtout les créations uniques et originales des designers sud-africains.

"C'est la toute première semaine de la mode en présentiel que nous faisons depuis le Covid. Nous avons fait deux éditions numériques qui ont été très excitantes et très bien reçues. Mais c'est le premier live et vous savez, à en juger par le public, ils sont tous prêts. Parce que vous savez, la mode doit être vue, la mode doit être vécue. Et la mode doit être un espace où les gens s'expriment", explique Lucille Booyzen, qui dirige cette Fashion Week.

Les créateurs ont laissé libre cours à leur imagination et leur inventivité pour emmener le public dans une autre dimension. Avec des pièces plus captivantes les unes que les autres.

"En Afrique du Sud, notre industrie est complètement différente, notre éducation à la mode est complètement différente. Donc travailler avec des créateurs de mode italiens, travailler avec Polimoda, Camera Nazionale della Moda et bien sûr l'industrie italienne du commerce, et tout le monde. Cela faisait du bien d'avoir autant de soutien. Et cela nous a aidés à devenir de meilleurs designers. Je ne concevrai plus jamais de la même façon", explique Micheal Peter Reid, créateur sud-africain.

Cette semaine de la mode sud-africaine est un véritable lieu de rencontre des talents du pays. Mais c’est également un moment important pour la créativité africaine.

" Il y a tellement de gens talentueux en Afrique et en Afrique du Sud et il est important que nous soyons constamment capables de nous exprimer de plusieurs manières différentes, alors j'apprécie vraiment l'expérience en ce moment, c’est vraiment génial", explique l’artiste Thobeka Msane.

Les Fashion Week sont de plus en plus prisées sur le continent et assurent aux stylistes africains un rayonnement international. Les semaines de la mode africaines connues à l’international se trouvent principalement en Afrique du Sud et au Nigeria, deux pays où l’industrie textile est véritablement structurée.