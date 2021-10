Soudan : le Premier ministre Abdallah Hamdok détenu par des forces armées

Au Soudan des hommes armés non identifiés ont arrêté tôt ce lundi, le Premier ministre ainsi que plusieurs autres membres du gouvernement de transition à leurs domiciles.

L’armée et des forces paramilitaires ont été déployées dans Khartoum. Alors que l’aéroport de la capitale est fermé et les vols internationaux suspendus. La situation est qualifiée de coup d’Etat par l’association des professionnels. Ce fer de lance de la chute d’Omar el-Béchir en 2019 a appelé à la désobéissance civile ce lundi.

Depuis au moins une semaine, des manifestants réclamaient le départ du gouvernement de transition accusé d’inertie face aux préoccupations des populations. Soutenu par ses partisans dans la rue jeudi, le Premier ministre tentait de reprendre la main ces derniers jours.

La coalition pro-civils au Soudan a réitéré samedi son soutien au Premier ministre Abdallah Hamdok, mettant en garde contre "un coup d'Etat rampant", a martelé Yasser Arman, un des leaders des Forces de la liberté et du changement. Et de poursuivre : "Nous renouvelons notre confiance au gouvernement et au chef du gouvernement ‘’.