Liberia : Emmanuel Tuloe nommé ambassadeur de l'intégrité

Au Liberia, l'histoire d'Emmanuel Tuloe, a basculé le jour où il a pris la décision de rendre la somme de 50 000 dollars qu'il avait ramassée. Ce geste héroïque a été salué par le président Georges Weah qui l'a fait ambassadeur de l'intégrité, en lui offrant une récompense de 10 000 dollars pour son honnêteté et 500 dollars de salaire mensuel.

L'histoire d'Emmanuel Tuloe est devenue virale sur les réseaux sociaux, il a même été reçu en audience par le chef de l'Etat qui lui a promis un salaire mensuel de 500 dollars et une bourse d'étude jusqu'au niveau master. C'est le 10 octobre dans le nord-est du pays, qu'il était tombé sur un sac en plastique qui contenait 50 000 dollars alors qu'il était à moto. À la grande surprise de ses amis, le jeune homme de 19 ans a rendu l'argent à sa propriétaire, une femme d'affaires, après l'avoir entendue le lendemain lancer un message à la radio.

Un jour, je passais et j'ai entendu des gens discuté de cet argent et la femme pleurait et suppliait la personne qui avait trouvé l'argent de le rapporter. Je suis retourné voir ma tante et je lui ai dit l'argent que je t'ai donné, ils le demandent et nous l'avons rendu à la femme.

Je pense que je ne serai pas pauvre comme mes amis l'avaient prédit, ce sont les mots d'Emmanuel après son audience au palais présidentiel. Grâce à son honnêteté Emmanuel Tuloe est passé de simple chauffeur de taxi moto à salarié de l'Etat, il encourage ses amis de son âge à ne pas prendre ce qui ne leur appartient pas, qui sait si un jour comme lui cela ne leur portera pas chance