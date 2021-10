Covid-19 : l'Afrique du Sud vaccine les adolescents

Début de la vaccination des adolescents en Afrique du Sud. Les jeunes entre 12 et 17 ans sont désormais éligibles à recevoir le vaccin. Une seule dose de Pfizer ne leur sera administrée pour l'instant, conformément aux recommandations du comité de conseil Covid-19.

Le pays souhaite vacciner au moins 6 millions de personnes supplémentaires contre le virus et tente d'augmenter son taux de vaccination pour atteindre l'objectif des 300 000 injections journalières.

"Je suis ici pour me faire vacciner et je me sens bien", a déclaré Safwaan Sharief, 12 ans.

Les adolescents peuvent décider de se rendre seuls dans les lieux de vaccination, mais le gouvernement a conseillé aux parents de les accompagner.

"Nous sommes venus aujourd'hui pour le vaccin de ma fille aînée, âgée de 12 ans", explique Naseera Limalia. "Notre plus grande motivation pour cela était que nous avons perdu beaucoup de membres de notre famille. J'ai perdu un mari, elle a perdu un père. Les gens doivent se faire vacciner".

Pour sa fille Amani Limalia, 12 ans, se faire vacciner est un soulagement. "Je me sens, je me sens bien parce que ça ne m'empêchera pas vraiment de contracter le COVID-19, mais au moins si je l'ai, les symptômes ne seront pas aussi graves."

Avec près de 3 millions de personnes touchées par le Covid-19 et plus de 88 000 décès liés au virus depuis l'année dernière, l'Afrique du Sud détient le triste record du plus grand nombre d'infections sur le continent africain.