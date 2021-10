Les infrastructures en chantier du Kenya

Depuis 2013, le Kenya a entrepris de développer ses infrastructures, allant des aéroports, à la "Silicon City" ou encore les extensions des différents ports, le pays d'Afrique de l'Est est en chantier.

Des infrastructures financées pour la plupart par des prêts et dont les matériaux de construction sont fournis par certaines entreprises locales. À l'image de Quibank, spécialisée dans la fourniture des équipements miniers et de construction, les équipements agricoles, l'automobile, les camions et les remorques. Quipbank Trust Limited a été à l'avant-garde en fournissant l'équipement nécessaire pour les constructions, ce qui a permis aux entrepreneurs de respecter les délais d'achèvement des projets d'infrastructure.

_Nous avons travaillé avec le comté de Narok, où nous nous sommes associés dans la construction de barrages. Nous avons travaillé avec le comté de Bomet pour l'aider à construire son réseau routier. En dehors du Kenya, nous avons aussi travaillé avec le gouvernement tanzanien, où nous sommes fournisseurs dans l'une des mines d'or, explique _Bertha Mvati, directrice de Quipbank.

Des millions de dollars ont été investis dans la construction de l'autoroute à huit voies de 50 km entre Nairobi-Thika et les travaux devraient s'achever en 2022. L'amélioration des infrastructures permettra au Kenya d'attirer davantage d'investissements étrangers et d'améliorer sa stature économique en Afrique.