Covid-19 : le Burundi vaccinera dès la fin octobre

Au Burundi, la vaccination contre le Covid-19 n'a pas encore commencé. Après avoir minimisé pendant plusieurs mois la gravité de la pandémie, le pays a finalement accepté le don de 500 000 doses de vaccin chinois Sinopharm.

Le premier lot a été reçu jeudi et la vaccination devrait débuter la semaine prochaine pour certaines catégories de personnes. Mais les Burundais restent mitigés à l'égard des vaccins.

"Pour moi, je ne me vois pas faire ce vaccin ou accepter d'être vacciné parce que j'ai entendu que même si on est vacciné, on peut toujours avoir le Covid-19 et infecter les autres", explique Zenith Ndikumana.

La vaccination visera d'abord les soignants, les personnes de plus de 60 ans ou présentant des problèmes de santé, ainsi que les celles souhaitant se rendre à l'étranger et sera également accessible aux volontaires.

"Dire que la santé est de la responsabilité de l'individu qui va se faire vacciner, vous pouvez comprendre qu'il y a lieu de se poser mille et une question", expose Agathon Rwasa, président du Congrès national pour la liberté (CNL).

"Donc j'encouragerais plutôt l'intensification de la campagne de sensibilisation pour que tout le monde sache que le danger est bien là, et deuxièmement pour que les remèdes soient largement disponibles parce que c'est une maladie curable."

Un autre don de vaccins, cette fois de la Banque mondiale, est attendu à la fin du mois. À partir du 1er novembre, toute personne voyageant dans le pays à partir de Bujumbura devra se faire dépister et posséder un pass-sanitaire.